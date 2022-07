Zu wenig Blutspenden: Rotes Kreuz spricht von "ernster Lage"

Werbung

„Aktuell kann die Vollversorgung mit Blutprodukten über den Sommer hinweg nicht gewährleistet werden, die Situation ist ernst“, sagt der im Bezirk für die Öffentlichkeitsarbeit des Roten Kreuzes zuständige Helmut Riemer. Der Verbrauch in den Spitälern sei hoch, die Blutspendedienste schafften es nicht, alle Bestellungen zur Gänze und zeitnah zu erfüllen.

„Die Korneuburger haben in der Corona-Zeit wirklich tolles Engagement bewiesen und tatkräftig dazu beigetragen, die Versorgung mit Blutkonserven in Österreichs Spitälern sicherstellen zu können“, sagt Riemer. In den letzten Monaten sei allerdings österreichweit eine gewisse Pandemie- und Spendenmüdigkeit zu bemerken. Zudem habe die Omikron-Welle mit der Häufung an Quarantäne-Fällen dazu beigetragen, dass viele Menschen kein Blut spenden durften. Einzelne Blutspendeaktionen mussten sogar aufgrund von Krankenständen abgesagt werden.

Bemerkenswert ist aber, dass in den Pandemiejahren 2020 und 2021 mit 49 bzw. 50 Spendeterminen im Bezirk jeweils mehr als 4.119 Vollblutspenden abgegeben wurden. Im Jahr 2019 gab es nur 44 Termine, 3.503 Spenden wurden erzielt. Im ersten Halbjahr 2022 gab es bereits 22 Aktionen, die 2.284 Spenden einbrachten. Riemer erklärt das damit, dass es während Corona vermehrte Aufrufe zum Blutspenden gab.

Einen Rekord mit 182 Spendern gab es vor wenigen Tagen bei einer Blutspendeaktion im Feuerwehrhaus von Harmannsdorf. „Da dürfte auch der Spendenaufruf mitgeholfen haben“, sagt der stellvertretende Feuerwehrkommandant Bernhard Kronberger, der die Organisation über hat.

Für 70 Spenden wurde der Korneuburger Josef Posselt Ende Juni ausgezeichnet. 40 Jahre lang war er als Freiwilliger beim Roten Kreuz tätig, mit dem Spenden hat er aber schon vorher begonnen. Probleme hatte er im Zuge der Blutspenden nie, „ich habe auch keine Angst vor der Nadel“, sagt er.

Allerdings hat Posselt im Rettungsdienst gesehen, „wie oft Blut benötigt wird“. Im Schnitt dreimal pro Jahr ging er zum „Aderlass“ und motivierte auch seine Kinder dazu. Wegen seines Alters ist es mit den Spenden nun vorbei. Posselt übt aber auch Kritik: Bei Spendeaktionen in der jüngeren Vergangenheit habe es wenig Personal und Wartezeiten gegeben. „Man hat den Frust der Menschen gesehen, die zum Teil auch wieder gegangen sind“, sagt er.

75 Mal Blut gespendet hat der Harmannsdorfer Richard Göttinger. Er ist bei keiner Freiwilligenorganisation aktiv, als Alternative spendet er seinen Lebenssaft. „Man kann ganz einfach den Mitmenschen helfen“, erklärt Göttinger und regt an, dass Autofahrer zum Spenden verpflichtet werden sollten.

Der 55-Jährige versucht, Bekannte vom Mitmachen zu überzeugen, „es kann ja jeden treffen, dass man plötzlich Blut benötigt“. Beim Ort, an dem er spendet, ist Göttinger nicht wählerisch: „Harmannsdorf, Obergänserndorf, Stetten – wo halt gerade eine Aktion läuft.“

In Harmannsdorf war Blutspenden 45 Jahre lang untrennbar mit Josef Ulrich verbunden. Der 70-Jährige hat zweimal im Jahr die Termine organisiert. Als „Feuerwerker durch und durch“ war es für ihn klar, dass die Florianis immer die Organisation übernehmen, mit bis zu 120 Spendern. Einmal, nach einem Aufruf vom Roten Kreuz, musste man zwei Spender wieder heimschicken, „wir hatten einfach keine Konservenbeutel mehr“, erinnert sich Ulrich.

