AMA reagiert auf Horrorbild in Schweinestall

Vollbild

FB

(Symbolbild) ACHTUNG: Einige Aufnahmen in der folgenden Bilderstrecke können verstörend wirken. Wenn ihr sie nicht sehen wollt, klickt bitte nicht weiter. Bilder, die keiner sehen will: Tote Schweine in einem Schweinemastbetrieb im Bezirk. Der VGT hat den Fall ins Rollen gebracht… Foto: VGT Bilder, die keiner sehen will: Tote Schweine in einem Schweinemastbetrieb im Bezirk. Der VGT hat den Fall ins Rollen gebracht… Foto: VGT

1 /3