Bezirksfest: Der zweite Tag lockte viele Besucher an

Die Österreichische Rettungshunde Brigade zeigte am Sonntag beim Bezirksfest mit ihren Herrchen und Frauchen ihr Können, einer davon ließ sich sogar mit der Feuerwehr-Drehleiter hochheben und schwebte in luft'ger Höhe. Die Polizei ließ indes den Kindern ihre Ausrüstung - wie den Schutzhelm - ausprobieren. Und noch mehr Vereine und Organisationen waren mit ihren Ständen in Korneuburg vertreten.

Kapellen spielten zudem auf, Kinder und Erwachsene tanzten, einige Besucher ließen sich mit dem begehrten NÖN-Rahmen fotografieren - und bald waren die Heurigentische bis auf den letzten Platz belegt.

