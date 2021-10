Andreas Strobl wird neuer Bezirkshauptmann

Am Dienstag wurde Andreas Strobl in der Sitzung der NÖ Landesregierung zum neuen Bezirkshauptmann in Korneuburg bestellt. Er tritt seinen neuen Posten mit 1. Dezember an. Er folgt in dieser Funktion auf Waltraud Müllner-Toifl, die dieses Amt seit 2012 ausübt.

Andreas Strobl wurde 1965 geboren und schloss im Jahr 1992 sein Studium der Rechtswissenschaften in Wien und Salzburg ab. Im Landesdienst war er zunächst an den Bezirkshauptmannschaften Baden und Wien-Umgebung tätig. Im Juli 2002 übernahm er die Funktion des Bezirkshauptmann-Stellvertreters in Lilienfeld und im August 2003 wurde er zum BH-Stellvertreter in Mödling bestellt. Von Jänner 2011 bis November 2014 war er Bezirkshauptmann in Wiener Neustadt, von Dezember 2014 bis zur Auflösung des Bezirks Wien-Umgebung war Strobl dort Bezirkshauptmann. Seit Mai 2017 war er Bezirkshauptmann in Hollabrunn.