Parken ist im Bezirk nicht immer gratis

Wien ist an Wochentagen flächendeckend zur Kurzparkzone geworden. Zeitlich limitiertes Parken gibt es auch in vielen Gemeinden im Bezirk, zumeist aber gratis. Kostenlose Kurzparkzonen gibt es etwa in Leobendorf bei der Gemeinde sowie auch in Hagenbrunn, in Gerasdorf-Oberlisse und in Ernstbrunn. Auch in Langenzersdorf und Bisamberg gibt es jeweils auf der Hauptstraße Kurzparkzonen, eine Parkuhr reicht.

Keine Erweiterung der Kurzparkzonen

Im Stadtzentrum von Korneuburg stehen rund 210 Parkplätze kostenlos zur Verfügung, zusätzlich gibt es gebührenpflichtige Kurzparkzonen mit rund 530 Stellplätzen. Als Ergänzung gibt es noch etwa 50 Stellplätze in der Parkgarage Karrée Korneuburg beim ehemaligen Landesgericht. Der Tarif ist gleich dem der Kurzparkzone, Plätze sind zumeist frei. An eine Erweiterung der Kurzparkzonen werde derzeit nicht gedacht, versichert ÖVP-Bürgermeister Christian Gepp. Die Einnahmen aus den Parkgebühren schätzt er auf etwas über 300.000 Euro. Das Geld wird für Mobilitätsprojekte in der Stadt eingesetzt.

In Stockerau sind die Stellflächen rund das Zentrum alle Kurzparkzonen, kostenpflichtig sind aber nur der Abschnitt der Landstraße zwischen Josef-Wolfik-Straße und Grafendor ferstraße sowie Nebenanlagen wie etwa bei der Post. Gratis ist die erste Stunde Parken im Z2000-Parkhaus. Eine Ausweitung der Kurzparkzonen sei derzeit nicht angedacht, sagt ÖVP-Bürgermeisterin Andrea Völkl. „Es geht ja nicht ums Verdienen, sondern darum, Kunden die Chance zu geben, einen Parkplatz zu finden“, sagt die Stadtchefin.

Schwierig ist die Situation in Gerasdorf und Langenzersdorf mit ihren Grenzen zu Wien. In Gerasdorf-Oberlisse verläuft die Bundeslandgrenze genau durch eine Wohnsiedlung. Voraussichtlich ab Mitte April wird es daher an den Hotspots in der Oberlisse und Gerasdorf-Ort gratis Kurzparkzonen geben. Damit können die Erfahrungswerte der ersten beiden Märzwochen in das Konzept eingearbeitet werden. Wer einen Hauptwohnsitz in Gerasdorf bei Wien hat, kann eine Ausnahmegenehmigung für ein zeitlich uneingeschränktes Parken bekommen.

In Langenzersdorf will man vorerst abwarten. Ein Anrainer- Parkpickerl sowie eine Kurzparkzone im Umkreis des Bahnhofs und im Ortsteil Dirnelwiese kann sich ÖVP-Bürgermeister Andreas Arbesser durchaus vorstellen.

Gute Nachrichten dafür für die Korneuburger: Die Regionalbuslinie 850 wurde zwischen den Bahnhöfen Korneuburg und Floridsdorf in der Früh sowie am Nachmittag auf einen 15-Minuten-Takt verstärkt. Das bedeutet 33 zusätzliche Busse und rund 1.500 zusätzliche Sitzplätze täglich.

