Zu einem ungewöhnlichen Einsatz wurde die Freiwillige Feuerwehr Langenzersdorf am Mittwochmorgen zur Unterstützung der Polizeikräfte gerufen. Die Bewohner einer neu errichteten Wohnhausanlage hatten einen Biber bemerkt, der es sich in der Tiefgarage bequem gemacht hatte.

In einem Facebook-Posting beschreiben die Einsatzkräfte die Rettungsaktion mit einem Augenzwinkern: "Bei der Befragung durch die Exekutive stellte sich heraus, dass der Biber - er hatte zeitweilig versucht, sich als Bisamratte auszugeben - kein gültiges Ticket für die Tiefgarage hatte. Da er den Anweisungen der Exekutive nicht Folge leistete und sich vehement auf seine Artenschutzrechte berief, wurde die Feuerwehr zur schonenden Umsiedelung des Nagers gerufen." Mit wenigen aber gekonnten Handgriffen sei das Tier in eine Transportbox verfrachtetet und danach im Wildtier-Naherholungsgebiet Hechtenfang in die Natur entlassen worden, erzählen die Tierretter weiter. Der Biber bedankte sich bei den Einsatzkräften mit einem beherzten Schwanzschlag aufs Wasser.