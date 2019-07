Roseldorf als Heimat für seltene Vögel .

Seltene gefiederte Gäste haben sich in Roseldorf niedergelassen. Dort, wo die Gemeinde Material für die Dammschüttung in Herzogbirbaum abbaut, haben Bienenfresser eine ideale Brutstätte vorgefunden. Sie bauen in die nahezu senkrechten Lehmwände Brutröhren.