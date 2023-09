15 Prozent Umsatzplus beim Lagerhaus Korneuburg

Das Lagerhaus Korneuburg präsentierte das Ergebnis des Geschäftsjahres 2022. Demnach hat die Genossenschaft ihren Umsatz um 15 Prozent auf 107,8 Millionen Euro steigern können. Im Fokus der Generalversammlung in Rückersdorf standen die geplanten und schon umgesetzten Projekte der Genossenschaft – wie die Errichtung des neuen Technikzentrums Tresdorf und die Modernisierung diverser Standorte.

Im kommenden Jahr sind der Bau einer Landmaschinen-Werkstätte in Ernstbrunn und der Ausbau der Photovoltaik-Anlagen an mehreren Stellen geplant. „Mit der Eröffnung des neuen Technikzentrums und der modernen Räumlichkeiten der Zentrale in Tresdorf haben wir eines der größten Projekte der letzten Jahre erfolgreich abgeschlossen“, so Leopold Scheibböck, Geschäftsführer des Lagerhauses Korneuburg. Dies sei ein wichtiger Schritt gewesen, um die Genossenschaft zukunftsfit aufzustellen.

„2024 investieren wir in eine nachhaltige Energiegewinnung für den Betrieb unserer Standorte. Gleichzeitig bauen wir unsere Serviceleistungen für die Agrarbetriebe in der Region aus“, kündigte Scheibböck an. Bei der Generalversammlung referierte zudem Claudia Mittermayr, Leiterin des Bereichs Betriebsmittel der Raiffeisen Ware Austria (RWA), über die Herausforderungen in den Bereichen Pflanzenschutz und Düngemittel. Sie präsentierte moderne Technologien und smarte Tools, um den Betriebsmitteleinsatz nachhaltig zu reduzieren.