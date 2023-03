Mobile Kinder-Krankenschwester führte 2.500 Beratungsgespräche

In der Stadt Korneuburg erhalten alle Eltern für ihr Neugeborenes ein Willkommensgeschenk. Im Zuge der Geburtsmeldung am Standesamt wird den Eltern ein Kontaktformular für die Babyparty und die Kontaktaufnahme durch die mobile Kinderkrankenschwester Michaela Neumayr ausgehändigt. Bereits während der Schwangerschaft erhalten Eltern mit Hauptwohnsitz in Korneuburg eine kostenlose Stillvorbereitung durch die mobile Kinderkrankenschwester bei sich zu Hause.

Insgesamt konnte Neumayr im Vorjahr 100 Wäscherucksäcke an alle frisch gebackenen Eltern mit Hauptwohnsitz in Korneuburg überreichen. Es wurden im Vorjahr rund 2.500 persönliche oder telefonische Beratungen angeboten. Das Angebot der Hausbesuche der mobilen Kinderkrankenpflege wurde rund 420 Mal in Anspruch genommen. Weitere 849 Beratungsgespräche konnten im Rahmen der Stillgruppen in Korneuburg, Bisamberg und Langenzersdorf sowie Mutterberatungen in den Räumen der Bezirkshauptmannschaft durchgeführt werden.

Im Babyrucksack finden Eltern eine Dokumentenmappe des Landes Niederösterreich und einen Willkommensbrief des Bürgermeisters, außerdem ein Kapuzenhandtuch, Strampler, Leibchen, Stoffwindel, einige Proben für Pflegeprodukte sowie Socken, Lätzchen, Handtuch, Gutschein, Infofolder und ein kleines Stofftier von Piccolina. Das Informationsmaterial und Gutscheine werden laufend an das aktuelle Korneuburger Angebot für junge Familien angepasst. Vizebürgermeisterin Helene Fuchs-Moser sagt: „Wir freuen uns über die ausgezeichnete Zusammenarbeit mit Michaela Neumayr. Sie ist die kompetente Ansprechperson zu Fragen rund ums Stillen, Pflege, Schlafen, Entwicklung von Neugeborenen, Säuglingen und Kleinkindern.“

