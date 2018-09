Während in vielen anderen Gemeinden während der Sommermonate veranstaltungsmäßig rein gar nichts los ist, blüht Korneuburg gerade in dieser Zeit auf. Christian Fetz und sein Team schafften es auch heuer wieder, ein vielfältiges Programm auf die Beine zu stellen und so dem Slogan „Bunter Sommer“ seinen Sinn zu geben.

Schmankerlmärkte, Food Trucks, Konzerte, Freiluftkino, Vespatreffen, Sommernachtsball – fast jedes Wochenende wurde in irgendeinem Stadtteil gefeiert. „Natürlich half dabei auch das beständige Schönwetter mit“, freute sich Fetz, der nur einen Wermutstropfen zu verzeichnen hatte: Ausgerechnet das Abschlussfest musste wegen Regen abgesagt werden.

Rekordverdächtige Sommerfete in der Werft

Der Erfolg spiegelt sich in den Besucherzahlen wieder: Insgesamt 36.140 Gäste stürmten die Rattenfängerstadt. Dank der großartigen Spendensumme beim Nivea-Familienfest von 32.330 Euro an das SOS-Kinderdorf hält Korneuburg vor dem Finale in Wien immer noch den Spendenrekord der bisherigen Nivea-Österreich-Tour.

Rekordverdächtig war auch die Sommerfete im Zuge des Bunten Sommers in der Werft Korneuburg, die aufgrund des Ansturms des Partypublikums aus allen Nähten platzte, und mit der Detektivnacht im Museum hatten auch die lieben Kleinen ihr Ferienhighlight gefunden.

Für Fetz bedeutete der Abschluss aber auch gleich den Start für das nächste Jahr. Er verspricht: „Am Programm für den Bunten Sommer 2019 wird bereits getüftelt. Wir werden wieder bestehende Veranstaltungen ins Programm nehmen, Events, die von den Gästen gut angenommen wurden, im Programm lassen und natürlich wieder neue Überraschungen für den Sommer 2019 vorbereiten.“