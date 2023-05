Kurzparkzone Gerasdorf: "Bevölkerung hat Konzept gut aufgenommen“

Freitagvormittag in der Rohrergasse in Gerasdorf: Es ist ruhig in der Straße nahe des Bahnhofs, die gleichzeitig die Grenze zu Wien darstellt. Links wohnen Wiener, rechts Niederösterreicher. Getrennt sind die zwei durch die asphaltierte Straße, auf der sich weiße Markierungen befinden. Auf den markierten Rechtecken zu parken, ist für zwei Stunden allen erlaubt. Länger geht es nur für Gerasdorfer, die eine Parksondergenehmigung erworben haben. Diese Regel gilt seit gut einem Jahr, nachdem am 20. April 2022 die heiß diskutierte Kurzparkzone in Gerasdorf eingeführt wurde.

Notwendig wurde dieser Schritt wegen der damals neuen Wiener Parkpickerl-Pflicht, die nun das Gratisparken in der Bundeshauptstadt unterbindet. Die Gemeinde Gerasdorf befürchtete daraufhin „Pickerlflüchtlinge“ aus Wien, die ihre Autos kostengünstig im niederösterreichischen Umland abstellen. Da besonders die an der Grenze zu Wien verlaufenden Gassen verparkt wurden, entschied sich die Gemeinde, vier Kurzparkzonen zu errichten. Montag bis Freitag von 8 bis 22 Uhr ist es dort nur noch Anrainern gestattet, unbegrenzt lange in den Zonen zu parken.

Dazu benötigen sie eine Parksondergenehmigung, die 24,10 Euro für zwei Jahre kostet. 173 Ausnahmegenehmigungen hat die Gemeinde bisher ausgestellt. Verkehrsstadtrat Manuel Schneider blickt zufrieden auf die Entwicklung seines Großprojekts zurück: „Die Situation der ‚Pickerlflüchtlinge‘ hat sich ganz klar beruhigt.“ Aufgrund von Beschwerden seitens der Bürger sei die Kurzparkzone an einigen Stellen noch nachgeschärft worden. Jetzt seien aber keine Änderungen mehr geplant, sagt Schneider. Er freut sich: „Mittlerweile hat die Bevölkerung das Kurzparkzonenkonzept gut aufgenommen.“

Anrainer in der Rohrergasse: „Alles zum Guten verändert“

Auch in der Rohrergasse herrscht Zufriedenheit. „Es hat sich alles zum Guten verändert“, berichtet ein Anrainer. Vor Einführung der Kurzparkzone sei die Gasse regelrecht von Wienern und Autos mit Kennzeichen anderer Nationalitäten zugeparkt gewesen. Nun sieht man hier kaum ein Auto. Nicht überall wurde die Kurzparkzone jedoch positiv aufgenommen. So gab es vor allem kurz nach der Einführung Beschwerden über Kosten, Umsetzung und Sinnhaftigkeit. Auch dass der Bahnhofsparkplatz mit Wiener Autos zugeparkt wurde, war ein Problem. Bei einem Lokalaugenschein unter der Woche zeigt sich: Es sind viele Plätze frei. Die parkenden Autos haben zudem mehrheitlich ein Korneuburger Kennzeichen.

Auch beim Ausstellen der Parkstrafen gab es Kuriositäten und Aufregung über teils schwer nachvollziehbare Strafen. Öffentliche Diskussionen dazu sind zwar weniger geworden, doch die Abstrafungen haben sich nicht verringert. Rund 150 Parkstrafen werden pro Monat ausgestellt. Das Bauamt Gerasdorf berichtet diesbezüglich: „Innerhalb der letzten zwei Monate waren es rund 170 Strafen pro Monat, Tendenz leicht steigend.“

