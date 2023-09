Sommerschule: „Stockerau hebt sich vom rückläufigen Bundestrend ab“

Bereits zum dritten Mal fand in den letzten beiden Ferienwochen die Sommerschule in den Räumlichkeiten der Informatik-Mittelschule und der Kreativ-Mittelschule Stockerau statt. Ursprünglich entstand die Idee, als aufgrund von Corona Lerndefizite auftraten. Diese Idee wurde weiterentwickelt, um allen Schülern, die dies wünschen, die Möglichkeit zur Wiederholung und Vertiefung des Lernstoffes zu bieten. Die Teilnahme an der Sommerschule wird daher ausdrücklich empfohlen.

„2021 starteten wir mit acht Gruppen“, erklärt Standortleiter Rainer Bugl. „In diesem Sommer betreuten wir Schüler aus Volks- und Mittelschulen in 16 Gruppen. Damit hebt sich Stockerau deutlich vom rückläufigen Bundestrend ab.“ In der Vergangenheit waren es vor allem Studierende der Pädagogischen Hochschule, die als Lehrkräfte zur Verfügung standen. Die Zahl der langjährig im Dienst stehenden Lehrer, die sich freiwillig für die Sommerschule gemeldet haben, hat deutlich zugenommen, sagt Bugl.

Auch in diesem Jahr hat sich wieder ein „Buddy“ für die zusätzliche Betreuung der Kinder gemeldet. Als Buddy können sich Schüler der Oberstufe melden, die sich für den Lehrerberuf interessieren und auf diese Weise in den Schulbetrieb hineinschnuppern, um ihre Entscheidung später besser abwägen zu können. „Sie spielen bei der Sommerschule eine nicht zu unterschätzende Rolle“, erläutert der Standortleiter.

„Die Sommerschule wird von den Eltern immer besser angenommen, wie die telefonischen und schriftlichen Rückmeldungen zeigen“, ergänzt er. Auch 2024 wird es dieses Angebot an den Mittelschulen Stockerau geben. Die Anmeldung erfolgt im Frühjahr/Sommer 2024 über die jeweiligen Stammschulen.