Korneuburg: Fachhochschule als Vision für Zukunft

Beim NÖN-Wirtschaftsstammtisch poppte ein Thema auf, das immer wieder auf Tapet kommt: Mehr Höhere Schulen und „endlich eine Fachhochschule“ wünschte sich Claudia Nuss, Expertin für Strategie und Transformation aus Langenzersdorf, in der Diskussion mit Wirtschaftslandesrat Jochen Danniner. Um junge Menschen im Bezirk zu halten, müsse man sicherstellen, dass diese für die Schulbildung nicht auspendeln müssen, ist Nuss überzeugt, dass es Nachholbedarf am Bildungssektor gibt.

Dass der Bedarf einer Fachhochschule vorhanden ist, bestätigt auch Wirtschaftskammerobmann und Korneuburg-Stadtrat Andreas Minnich: „Das wäre eine ideale Sache und wichtig für den Betriebs- und Wirtschaftsstandort.“ Eine Qualifizierung vor Ort würde auch die Bindung an den heimischen Arbeitsmarkt verstärken, ist der ÖVP-Politiker überzeugt. Minnich erinnert auch an den Korneuburger Masterplan, der ein Forschungsprojekt am Wasser beinhaltet, „und wenn es nur eine Dependance ist“, wie er einschränkt.

Beim fachlichen Schwerpunkt stehen die Themen Energie und Wasser ganz oben auf der Wunschliste. Für Minnich ist klar, dass man sich aufgrund der geografischen Lage die Donau zunutze machen sollte. „Die Donau fließt 365 Tage im Jahr“, gibt er zu denken. „Wassermanagement ist speziell für die Landwirtschaft und die zukünftige Versorgung von Gemeinden mit Wasser ein wichtiges Forschungsthema“, ist der Stadtrat sicher.

Derzeit sei das Thema Fachhochschule noch „Wunsch und Vision“, sagt Minnich. Andererseits sei das Thema Energie brandaktuell. „Vielleicht ist es ja jetzt der richtige Zeitpunkt, um da vorzustoßen und verstärkt unsere Ideen zum Thema Energie in Erinnerung zu rufen“, überlegt er.

