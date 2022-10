Impfen in Stockerau wegen großer Nachfrage verlängert

Die Stadt verlängerte das Corona-Impfangebot von zunächst geplanten fünf Samstagen im Oktober auf zwölf bis einschließlich 17. Dezember.

Die Organisation geht wieder auf Stadtarzt Amir Baradar zurück, ihm liegt die Durchimpfung der Bevölkerung am Herzen: „Wir haben das Angebot verlängert, damit alle Menschen die Möglichkeit haben, sich den Stich zu holen, das ist in Zeiten eine Pandemie einfach wichtig.“ Die Nachfrage an den ersten drei Samstagen war bereits enorm: An den ersten zwei Tagen kamen jeweils 220 Menschen, am vergangenen Samstag wurden gar 320 Stiche verabreicht. Bei 99 Prozent handelt es sich um die dritte oder vierte Injektion, die Erststiche seien laut dem Mediziner statistisch zu vernachlässigen.

Der Zulauf ist in Stockerau seit jeher riesig; das habe mit der perfekten Organisation zu tun, aber Baradar gibt das Lob weiter: „Ja, wir haben laut Statistik die geringste Wartezeit und die wenigsten Beschwerden, das ist aber ein Verdienst des ganzen Teams.“

Organisation durch Stadt und Feuerwehr

Speziellen Dank richtet Baradar auch an die Stadt und die Feuerwehr, und er erinnert daran, dass in Stockerau die Durchführung der Impfstraße gänzlich ohne Rotes Kreuz oder Bundesheer erfolgte.

Samstag 9 bis 13 Uhr im Blaboliheim, In der Au 1a. Es ist keine Anmeldung notwendig, e-card und Lichtbildausweis sollen mitgebracht werden.

