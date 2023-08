Andreas Mathes verloste Helferlein, Pfarrbibliothek gewann Kunstwerk

Bei seiner großen Einzelausstellung „be. Inspired“ im eleganten ArtFloor der Sektkellerei Schlumberger in Wien Döbling zeigte der Bildhauer Andreas Mathes seine Werke, darunter auch Figuren aus seiner dem Zyklus „Helferleins“. Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen der öffentlichen Pfarrbibliothek Bisamberg waren unter den zahlreichen Besuchern und nahmen an der Preisverlosung teil. „Sie sind bei meinem Fotopoint in die Rolle der Helferleins geschlüpft und haben sich damit ein Original-Helferlein gesichert“, freute sich der Bisamberger Künstler bei der Übergabe des Gewinns der Verlosung. Das Objekt ist ein Bronzeguss im Wert von 300 Euro aus einer limitierten Auflage von zwölf Stück.

Mathes entwickelte die Helferleins als Symbol der beiden Menschen, die als Figuren an den Händen ineinander fließen und einander unterstützen. Sie stellen das menschliche Miteinander dar: „Sie sind ein Kunstsymbol für die Sprache der Herzen.“