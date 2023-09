Ansturm auf die Kellergasse

„So viel los war ja noch nie!“ - das war der einhellige Tenor der Besucher des Bisamberger Kellergassenfests. In der Anton Zickl Gasse ging am letzten Wochenende die Post ab. Dicht gedrängt schlenderten die Besucher von Stand zu Stand, wer Glück hatte, ergatterte einen Sitzplatz. Die Winzer mit Stephan Friedberger als Weinbauvereinsobmann an der Spitze hatten jedenfalls alle Hände zu tun. „Wir feiern das Kellergassenfest seit bald 30 Jahren“, freute sich Winzer Peter Zöch. Das Fest wird von den Weinbauern organisiert, „und es gibt bei uns traditionell nur Wein und kein Bier“, betonte er.