Der 20-Jährige erlitt Verletzungen und wurde nach der Versorgung an Ort und Stelle in das SMZ Ost in der Bundeshauptstadt transportiert, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Montag in einer Aussendung mit. Warum der junge Mann auf dem Boden lag, war vorerst nicht bekannt.

Am Steuer des Wagens saß ein 52-Jähriger aus dem Bezirk Korneuburg. Als er kurz vor 23.00 Uhr in eine Nebengasse abbog, dürfte er den Mann mit der Vorderachse überfahren haben.