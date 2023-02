Aus für den Schlosswirt: Lokal sperrt Ende Februar zu

Paukenschlag in der Gastro-Szene: Mit Ende Februar schließt der Schlosswirt seine Pforten. Über die Gründe wollen die Betreiber Karin und Robert Platt in den sozialen Medien noch nicht viel bekannt geben. Gegenüber der NÖN erklärten sie nur so viel: „Wir wurden von der Gemeinde hinausgemobbt.“ Über die Schließung per 28. Februar wurde das Unternehmerpaar von ihrem Anwalt unterrichtet.

„Wir wollten mit dem Facebook-Posting auch auf diesem schnellen Weg gleich informieren, damit Gäste, die zu uns essen kommen möchten, Bescheid wissen“, begründen sie. Mehr wollen sie aus verfahrenstaktischen Gründen noch nicht bekannt geben, man wolle sich vorher noch mit dem Anwalt absprechen.

Wir wurden von der Gemeinde hinausgemobbt.“

Karin und Robert Platt, Schlosswirt-Betreiber

„Verzeihung, aber von Mobbing kann hier wirklich keine Rede sein“, beteuert Bürgermeister Johannes Stuttner auf NÖN-Nachfrage. Das Unternehmen würde schlicht und einfach seit über einem Jahr seine Rechnungen und vor allem seine Pacht nicht bezahlen.

32.000 Euro Schulden alleine bei der Gemeinde

Die Außenstände gegenüber der Gemeinde belaufen sich laut Stuttner mittlerweile auf mehr als 32.000 Euro, „und das, obwohl der Gemeinderat mehrmals Covid-bedingte Pachtnachlässe beschlossen hat und diese gutgeschrieben wurden“, setzt der Gemeindechef nach.

Johannes Stuttner: „Verzeihung, aber von Mobbing kann hier wirklich keine Rede sein.“ Foto: Archiv

Zudem wären Energieversorger und Versicherungen an die Gemeinde herangetreten, da der Schlosswirt seinen vertraglichen Verpflichtungen und Zahlungen nicht nachgekommen sei. Stuttner ergänzt: „Aufgrund der ausbleibenden Pachtzahlungen wurde noch unter meinem Vorgänger Günter Trettenhahn eine Räumungsklage bei Gericht eingereicht, die sich aufgrund einer Karenz der Richterin nun leider schon seit dem Sommer hinzieht.“

Im Moment laufen Vergleichsgespräche mit dem Wirt, um die Angelegenheit rasch zu beenden. „Ob dies gelingen wird, ist noch fraglich, aber wir sind seitens der Gemeinde jedenfalls an einer außergerichtlichen Einigung interessiert“, versicherte Stuttner.

Um diese nicht zu gefährden, wolle er keine weiteren Details weitergeben. „Sobald der Wirt unsere Räumlichkeiten übergeben hat, werden wir uns auf die Suche nach einem neuen Pächter für unser Lokal begeben und dieses neu ausschreiben“, skizziert er das weitere Prozedere.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.