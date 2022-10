Bürgermeister Trettenhahn kündigt Rücktritt an

"Ich werde die Kommunalpolitik verlassen", kündigte ÖVP-Bürgermeister Günter Trettenhahn diesen Donnerstag an. Es sei eine "schwierige Entscheidung" gewesen, sagt er im NÖN-Gespräch, "aber notwendig". Grund für den Schritt seien Veränderungen in seinem beruflichen Umfeld: "Ich habe an der Universität Wien einige interessante Aufgaben dazubekommen, die mich stärker fordern", erklärt er. Aus diesem Grund wird er das Bürgermeisteramt Mitte November in neue Hände legen.

Trettenhahn, der in einigen Wochen seinen 60. Geburtstag feiert, hat sich die letzten 45 Jahre in den Dienst der Gemeinde gestellt: seit 1977 bei der Freiwilligen Feuerwehr Bisamberg, die letzten drei Jahrzehnte im Gemeinderat, davon 14 Jahre als Umweltgemeinderat im Gemeindevorstand und schließlich acht Jahre als Bürgermeister. "Mein Anliegen in all der langen Zeit war es, stets über alle Parteigrenzen hinweg das Gespräch zu suchen, Lösungen für die Menschen in unserer Gemeinde zu finden und das Gemeinsame hervorzuheben", betont er.

