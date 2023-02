Die Narren waren los...

Am Morgen des Rosenmontags war in Bisamberg alles ein bisschen anders: Faschingsnarren waren in der Nacht zu Gange und haben den Ort umdekoriert. So dürfen sich die Bisamberger über einen Heizkostenzuschuss in Form von zwei Kilo Heizkohle freuen sowie eine Sonderförderung in Form von Gutscheinen für Betriebe wie das Café Kino, das Gasthaus Fuchs oder die Palette - so steht‘s jedenfalls auf einer Kundmachung im Gemeindefenster. Das kleine Problem: All diese Lokale gibt es seit Jahren nicht mehr... Das Café Himmelblau wurde über Nacht zum krisensicheren Holzdepot und Bürgermeister Johannes Stuttner mit einem Plakat begrüßt.

