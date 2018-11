Seit Anfang November bietet Europcar das sogenannte „Sharetoo mobility by Porsche Bank“ in Bisamberg, Hagenbrunn und Sierndorf als gemeindeübergreifendes E-Carsharing-Modell unter www.moobycar.at an.

Bereits jetzt kann schon eine positive Bilanz gezogen werden, wie Thomas Schevaracz-Helm von Europcar erklärte. Er gibt auch gleich das nächste Ziel vor, schon bald 25 bis 30 Nutzer pro Standort zu gewinnen, um eine Auslastung der Fahrzeuge – je ein VW e-Golf pro Gemeinde – zu erreichen und damit auch eine langfristige Fortführung des Angebots gewährleisten zu können. Als Zuckerl wird für die ersten 15 Nutzer bei einer Anmeldung bis Ende Jänner keine Grundgebühr verrechnet. „Ganz generell bieten wir eine einfache und barriere-freie Mobilität an, ohne Einschreibgebühr, mit monatlicher Kündigungsmöglichkeit und einem einfachen Tarifmodell, basierend auf einem günstigen Stundensatz und ohne Berücksichtigung der zurückgelegten Kilometer“, so Schevaracz-Helm. Ein nicht unwesentlicher Vorteil für die Nutzer ist nebst dem Aspekt, rein elektrisch unterwegs zu sein, auch der Umstand, mit einer Registrierung alle Fahrzeuge des Sharing-Verbandes in Anspruch nehmen zu können.

Für den Bisamberger Bürgermeister Günter Trettenhahn ist das Modell schon jetzt ein Erfolg: „Wir waren die Ersten im Bezirk und fördern das Projekt finanziell mit einer Starthilfe.“ Das sind 400 Euro pro Monat, bis zu dem Zeitpunkt, an dem es 25 Abonnenten gibt. Der Standort des E-Golf ist beim Gemeindeamt, und Trettenhahn überlegt sogar, einen zweiten in Klein-Engersdorf zu installieren. Er weiß, wovon er spricht: „Ich habe den e-Golf selbst ausprobiert. Die Anmeldung über die App ist einfach und für alle verständlich.“ Funktionalität und ein weiterer Beitrag der Marktgemeinde zum Umweltschutz standen und stehen dabei im Vordergrund.