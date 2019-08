Eigentlich müsste man ja frohlocken, dass das Florian-Berndl-Bad sich so großer Beliebtheit erfreut. Alleine 246.674 Gäste zählte man im letzten Jahr. Doch der Segen kann auch sehr schnell zum Fluch werden: Schulen und Vereine stürmen regelrecht die Anlage, und während sich das in der Sommerzeit dank Ferien, Außenpools und Indoorbecken locker ausgeht, schaut es im Winter schon ganz anders aus.

In der kalten Saison sind für eineinhalb Tage die Bahnen für die Öffentlichkeit gesperrt, was vor allem für Jahreskartenbesitzer problematisch ist. „Dass die Saunabesucher eine Preisvergünstigung bekommen, ist zwar schön und gut, aber noch lange nicht befriedigend“, weiß auch der Bisamberger VP-Bürgermeister Günter Trettenhahn.

Wie die NÖN berichtete, glaubte man seitens der beiden Eigentümergemeinden Korneuburg und Bisamberg bereits eine Lösung gefunden zu haben: Eine Traglufthalle, wie sie auch auf Tennisplätzen zur Anwendung kommt. Der große Vorteil dabei: Sie ist sehr schnell auf- und auch wieder abgebaut. Somit wären die Außenbahnen auch im Winter für alle benutzbar.

Und man hatte sich penibel über ähnliche Projekte in Slowenien, aber auch beim Wiener Stadionbad schlaugemacht, wo dieses System perfekt funktioniert. Seitens der Stadt Korneuburg wurden für den Ankauf schon Mittel in der Höhe von 100.000 Euro reserviert.

Im Rahmen der letzten Gemeinderatssitzung erklärte der Korneuburger VP-Bürgermeister Christian Gepp, dass es baurechtliche Schwierigkeiten seitens der Marktgemeinde Bisamberg - dem Grundbesitzer - gäbe und es zu Verzögerungen kommen könnte. Gepp erklärte aber auch, dass die Partnergemeinde Bisamberg keine Schuld an den Verzögerungen tragen würde.

Wie sein Bisamberger Amtskollege gegenüber der NÖN erklärte, wäre zwar die Wirtschaftlichkeit gegeben, es spieße sich aber an der Baurechtsordnung. Trettenhahn: „Leider spielt es das nicht. Man kann die Traglufthalle nicht einfach so bei Amazon bestellen, und schon wird sie aufgestellt.“ Und er gibt auch zu bedenken, dass das Baurecht in Wien ein anderes sei als jenes in Bisamberg. „Ich werde jedenfalls keinen Baubescheid unterschreiben, der nicht hieb- und stichfest ist.“ Für ihn ist das Projekt auf jeden Fall für heuer gestorben: „Das kann sich nie und nimmer ausgehen.“ Dennoch will Bisamberg an dem Projekt weiter festhalten.