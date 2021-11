Im Einsatz für die Umwelt: „Anerkennung ist Bestätigung für uns“

Großer Erfolg für die NÖ Umweltorganisation LELOG (LEbensraum-LOGisch) mit Sitz in Bisamberg: Sie bekam nun die staatliche Anerkennung und damit die Parteienstellung bei Umweltverträglichkeitsprüfungen.

Damit ist der Umweltschutzverein, der sich – damals noch als Bürgerinitiative – erfolgreich gegen das Postverteilerzentrum in Langenzersdorf gewehrt hat, auch berechtigt, Beschwerde an den Bundesverwaltungsgerichtshof und Revision an den Verwaltungsgerichtshof zu erheben.

Mitglieder arbeiten ehrenamtlich und politisch unabhängig

Obfrau Brigitte Etzelsdorfer sieht darin eine Anerkennung: „Es ist eine Bestätigung für uns, dass wir in den letzten vier Jahren gute Arbeit geleistet haben. Umweltschutzvereine gibt es viele, anerkannte Umweltorganisationen nur wenige. Die Anforderungen waren für uns nicht schwierig, da wir uns für den Bodenschutz und den Umweltschutz genauso stark eingesetzt haben wie für Insekten oder den Baumschutz.“

Die Mitglieder arbeiten ehrenamtlich und politisch unabhängig, was sie umso glaubwürdiger macht.

„Die Anerkennung als Umweltorganisation bedeutet für uns eine große Verantwortung. Glücklicherweise habe ich aber ein großartiges Team, das mir zur Seite steht“, freut sich die Obfrau.