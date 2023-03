Jetzt spricht der Schlosswirt: „Man hat uns fallen gelassen“

Wie berichtet, musste der „Schlosswirt“ mit Ende Februar den Betrieb einstellen. Gründe dafür wollte das Ehepaar Karin und Robert Platt, das die Schließung via soziale Medien publiziert hatte, gegenüber der NÖN vorerst nicht nennen, nur, dass man „hinausgemobbt“ wurde. Auf Nachfrage bestätigte ÖVP-Bürgermeister Johannes Stuttner die Schließung und nannte als Gründe Pacht-Außenstände von 32.000 Euro an die Gemeinde und offene Forderungen seitens der Energieversorger und Versicherungen, er wehrte sich aber gegen den Vorwurf des „Mobbings“.

Mittlerweile dürften sich die Wogen geglättet haben. Wie Schlosswirt-Chef Robert Platt mitteilte, hätte man sich mit der Gemeinde verglichen. Die näheren Details gab er auf NÖN-Nachfrage nicht bekannt. Jedenfalls will er jetzt seine Sicht der Dinge erklären. „Mir ist einzig und allein wichtig, dass das Bild geradegerückt wird“, betonte er.

Nicht nur die Gemeinde hätte Forderungen erhoben, sondern auch sie wären geschädigt worden. „Wir haben die Kosten für die Heizung schon nach dem ersten Jahr zum Thema gemacht. Wir haben sogar einen Energieberater hinzugezogen, der bestätigt hat, dass die Kosten viel zu hoch sind. Und weil wir für Gemeindeveranstaltungen als Caterer nicht mehr zur Verfügung standen, hat man uns im Festsaal ausgeschlossen – mit weitreichenden finanziellen Einbußen“, sagt er.

Man habe Einwände erhoben, aber es hätte seitens der Gemeinde keine Reaktion und keine Bereitschaft zu Gesprächen gegeben. Platt ärgert sich: „Man hat uns wie eine heiße Kartoffel fallengelassen, auf Mails von uns nicht einmal mehr reagiert, auch wenn es zum Beispiel um gebäudetechnische Probleme ging.“

Jedenfalls will er jetzt keine Schlammschlacht: „Wir wollen diese vor allem zuletzt nervenaufreibenden Zustände hinter uns bringen und schnell abschließen.“ Eines will er noch sagen: „Klar, dass der Bürgermeister von Mobbing nichts hören will, aber nur deswegen war es nicht kein Mobbing.“

