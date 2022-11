Johannes Stuttner: „Ortschef muss Allrounder sein“

Werbung

Am 14. November trat Günter Trettenhahn (ÖVP) als Bisamberger Bürgermeister zurück, am 21. November wurde der 34-jährige Johannes Stuttner ohne Gegenstimmen zu seinem Nachfolger gewählt. Er stammt aus einer bekannten Bisamberger Winzerfamilie, die auch einen Heurigen mitten im Ort betreibt. Im NÖN-Gespräch spricht Stuttner über die Wahl, seine Ziele als Gemeindechef und wie er seinen Brotberuf mit dem neuen Amt des Bürgermeisters koordinieren will.

NÖN: Kam der Wunschvorschlag Ihres Vorgängers, Sie zum neuen Bürgermeister zu wählen, überraschend für Sie? Oder war das schon länger so geplant? Sie wurden ja erst vor Kurzem zum neuen ÖVP-Gemeindeparteiobmann bestellt.

Johannes Stuttner: Nachdem Günter Trettenhahn und ich seit vielen Jahren ein nicht nur kollegiales, sondern vielmehr freundschaftliches Verhältnis pflegen, war der Vorschlag, seine Nachfolge anzutreten, für mich natürlich eine große Ehre. Selbstverständlich war meine Bestellung als ÖVP-Gemeindeparteiobmann vor rund einem Jahr eine gewisse Weichenstellung in diese Richtung.

Es sind noch mehr als zwei Jahre bis zur Gemeinderatswahl. Wie wollen Sie die Zeit bis dahin politisch nutzen?

Stuttner: Die Gemeinde steht dank des unermüdlichen Einsatzes meiner Vorgänger, der Gemeindemitarbeiter und natürlich auch der vielen ehrenamtlich engagierten Menschen in unserem Ort sehr gut da. Es ist ein wunderschöner und lebenswerter Ort und wir werden alles daran setzten, dass dies auch in Zukunft so bleibt.

Das wird nicht einfach sein, angesichts der vielen Probleme wie etwa Teuerung.

Stuttner: Natürlich erwarten uns einige Herausforderungen. Die Teuerung macht vielen Menschen schwer zu schaffen, die Auswirkungen des Klimawandels, Unsicherheiten in der Energieversorgung, ein schrecklicher Krieg in Europa und eine zunehmende Politikverdrossenheit sind Themen, die uns alle bewegen und in Zukunft auch in Bisamberg beschäftigen werden. Und natürlich gibt es auch in der Gemeinde viele Themen. Die hohe Nachfrage nach Wohnraum, erforderliche Erweiterungen bei unseren Kinderbetreuungs- und Bildungsangeboten und notwendige kostspielige Investitionen in unsere Infrastruktur sind nur drei von vielen anstehenden Themenbereichen, die es zu meistern gilt.

Was könnten die Schwerpunkte in Ihrer neuen Funktion als Gemeindechef sein – und wo sehen Sie Ihre eigentlichen Kompetenzen?

Stuttner: Meine Themenbereiche aus der Vergangenheit, also Bauwesen, Jugend, Freizeit, Land- und Forstwirtschaft, mit denen ich in den letzten Jahren im Gemeinderat und Gemeindevorstand betraut war, bleiben meine Herzensthemen. Natürlich haben wir hier auch noch einige Projekte in meinen ehemaligen Wirkungsbereichen wie den Neubau des Skaterplatzes am Freizeitpark im Visier, die künftig von Roland Raunig als Ausschussvorsitzender für das Bauwesen und das Dorfzentrum und von Maximilian Priegl, der für die Jugend, Freizeit, Abfallwirtschaft und Land- und Forstwirtschaft zuständig ist, übernommen werden. Mein Team hat mein vollstes Vertrauen. Sicherlich werde ich durch meine Ausbildung an der TU Wien den einen oder andere Aspekt aus dem technischen Bereich einbringen können, aber ein Bürgermeister muss ein Allrounder in allen Themenbereichen sein und das ist auch mein Selbstverständnis.

Wie kann man Ihr Verhältnis zu den Oppositionsparteien beschreiben?

Stuttner: Zu den Kollegen der anderen Parteien habe ich ein durchaus gutes Verhältnis. Natürlich gibt es inhaltliche Aus einandersetzungen und diese sind auch richtig und wichtig in einer Demokratie. Dennoch treffen wir in den letzten Jahren im Gemeinderat beinahe alle Beschlüsse einstimmig. Ich denke, das zeigt, dass alle politischen Kräfte in Bisamberg an einer konstruktiven Zusammenarbeit interessiert sind. Mir ist besonders wichtig, den von Trettenhahn begonnenen Weg des Miteinanders auch im Gemeinderat fortzusetzen.

Sie stammen aus einer Weinbauern-Familie, die einen Heurigen betreibt. Werden Sie dort wie bisher auch mithelfen?

Stuttner: Im Brotberuf werde ich Vollblut-Winzer bleiben und unseren Weinbaubetrieb auch in Zukunft führen und weiterentwickeln. Aber ich weiß natürlich, dass auch mein Tag nur 24 Stunden hat. In unserem Lokal werden mittelfristig Veränderungen anstehen, aber wir haben ein großartiges Team, das im Tagesgeschäft mehr Verantwortung übernehmen wird.

