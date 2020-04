Eigentlich sollte das Florian-Berndl-Bad Anfang Mai eröffnen, aufgrund der Coronakrise wird das aber nicht möglich sein. „Einen genauen Zeitpunkt für das Wiederaufsperren können wir noch nicht angeben“, erklärte Bürgermeister und Vorsitzender des Badbeirats Günter Trettenhahn.

Traglufthalle vorerst ad acta gelegt

Wegen eines Brandes in der Außensauna Ende Februar gibt es derzeit ohnehin einiges zu tun, etwa den Abbruch und die Vorbereitungsarbeiten für den Neubau.

„Dann erfolgt der Einbau der neuen Sauna, da ist alles gut im Zeitplan“, so Trettenhahn. Die Revisions- und Wartungsarbeiten wurden vorgezogen, „sodass wir dann gut in die Sommersaison starten können“, so der Bürgermeister.

Auch ein anderes Thema steht noch zur Debatte: Wie die NÖN berichtete, wollte man im Vorjahr eine Traglufthalle errichten. „Wir wollen das Sportbecken im Freien weiterhin für Schulen, Vereine usw. auch im Winter nutzbar machen. Die Variante mit einer Traglufthalle musste aus baurechtlichen Gründen vorerst ad acta gelegt werden. Das war keine einseitige Entscheidung, sondern basierte auf dem NÖ Baurecht“, verteidigt der Vorsitzende des Badbeirats. Die Nachfrage nach Trainings- und Unterrichtsschwimmbahnen wäre nach wie vor groß.

„Die Investitionsmöglichkeiten durch die Bad-Gemeinden Korneuburg und Bisamberg sind durch die Coronakrise aber deutlich geschrumpft“, schränkt Trettenhahn ein, „welche Möglichkeiten es geben kann und wann bzw. wie die Realisierung aussehen wird, ist derzeit noch ungewiss.“