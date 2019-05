Bienen sind derzeit - nur sprichwörtlich - in aller Munde: Gemeint sind Bienensterben, Weltbienentag oder das Anlegen von Blühwiesen wie etwa in Langenzersdorf, wo auch im Rehgraben von der Initiative-LE Bienenstöcke aufgestellt wurden. Aber auch ganz allgemein intensivierte sich die Sensibilisierung der Leute gegenüber den Tieren, vor allem wegen deren Nutzen für die Umwelt – und natürlich wegen dem Honig. Vor allem Pestizide sind eine große Gefahr für die Insekten, von denen man sagt, dass es bereits 80 Prozent weniger Exemplare gibt als noch vor 30 Jahren.

Mittlerweile konnte man auch im Bezirk eine Rückbesinnung auf die „alten Werte“ wie die Schaffung von geeigneten Lebensräumen auch in kleinstrukturierten Flächen wie Gärten und den Verzicht auf Gifte verzeichnen. Einen großen Erfolg konnte hier die Umweltinitiative LELOG mit ihrer Blumensamen-Aktion, die von der Firma Hagebaumarkt Fetter gesponsert wurde, erzielen. Wie Obfrau Brigitte Etzelsdorfer erklärte, wurden mittlerweile unzählige Samenpäckchen verteilt: „Die Nachfrage kommt aus ganz Niederösterreich.“ So wurden die Päckchen von Bisamberg aus schon nach Wiener Neustadt, Baden, Langenzersdorf, St. Pölten oder Mistelbach verschickt, sozusagen als künftige Nahrungsquelle für die fleißigen Insekten.

Einer, der auf solche Samenpäckchen durchaus verzichten kann, ist der Bisamberger Arzt Ewald Priessnitz. In seinem parkähnlich angelegten Garten setzt er schon als Hobbygärtner bewusst auf unbehandelte Blühlinge als ideale Voraussetzung für die Sumsis, die dort direkt den Nektar aus den Blüten „saugen“ können. Schon sein Vater war in St. Veit an der Glan (Kärnten) Obmann des Imkervereins, und die Liebe zu den Bienen hat Priessnitz von Kind an in sich aufgesogen. Mittlerweile nennt er selbst einen Stock sein Eigen und ist mit Herz und Seele bei der Sache.

„Es gibt nichts Schöneres, als wenn man im Herbst seinen eigenen Honig ernten kann“, freut sich der Mediziner, der sich davon jährlich zumindest sechs bis sieben Kilo des Nahrungsmittels erhofft.