Nach Stillstand kommt Bewegung in die Gastroszene

Wie die NÖN Ende 2021 berichtete, musste die „Palette“, die seit über 100 Jahren im Eigentum der Familie Böck steht, schließen, da die Pächter Insolvenz anmeldeten. Seitdem steht das Lokal leer. Im Ort verbreiteten sich jede Menge Gerüchte, etwa, dass das Gebäude abgerissen werden soll, bis hin zur Renovierung, Errichtung von Wohnungen oder auch Weiterführung als Lokal.

Die Suche nach einem Nachfolger, der den Betrieb weiterführt, gestaltet sich jedenfalls zunehmend schwieriger. „Die derzeitigen Energiepreise und die damit einhergehenden Preissteigerungen sowie Personalprobleme lassen die Herausforderungen für einen wirtschaftlichen Betrieb immer größer werden“, beschreibt Eigentümer Johannes Böck die prekäre Lage.



Zudem sind Investitionen aus wirtschaftlicher Sicht laut Böck derzeit eher unrealistisch. „Dies alles lässt einen alternativen Verwendungszweck aus heutiger Sicht wahrscheinlicher werden“, zeichnet er ein eher pessimistisches Bild für all jene, die hier gerne einkehrten. Er meint aber auch, dass noch nichts entschieden ist, glaubt aber, dass es mit einem baldigen Neuanfang als Gastgewerbe nichts wird. „Für ein reines Abendlokal, wie es die ,Palette' war, sieht es noch düsterer aus“, so Böck, der aber ausdrücklich erwähnt wissen will, dass dies an den genannten Rahmenbedingungen liege.

Gemeinde hofft, dass es bald einen neuen Pächter für den "Schlosswirt" gibt. Foto: Preineder, Preineder

Wie sieht es mit dem „Schlosswirt“ aus? Wie bereits berichtet, musste das Lokal schließen. Am 15. März wurde es an den Bestandsgeber, die Marktgemeinde, übergeben. „Leider sind im Zuge der Übergabe einige Schäden und Wartungsmängel festgestellt worden, die teilweise auch über Versicherungen abgewickelt werden müssen. Es muss jedenfalls vor einer neuerlichen Verpachtung einiges in unserem Lokal instandgesetzt werden. Aber wir arbeiten bereits an der Ausschreibung. Es gibt auch schon Vorabbesichtigungen von ein paar Interessenten“, ist Bürgermeister Johannes Stuttner zuversichtlich, dass das Lokal schon bald wieder Gäste empfangen kann.

Allgemein sind für ihn die Zeiten für die Gastronomie nicht leicht: Corona, Personalmangel, Teuerung und die Energiekrise machen nicht nur Bisamberg, sondern dem ganzen Land zu schaffen.

Der Lichtblick: Das "Gasthaus Gamshöhe" eröffnet demnächst. Foto: Preineder, Preineder

Es gibt aber auch positive Entwicklungen: So wird das „Gasthaus Gamshöhe“ in den nächsten Wochen neu eröffnen (die NÖN berichtete). Eine Art „Soft-Opening“ gab es bereits letzte Woche. Die neuen Pächter sind ein junges, dynamisches und sehr engagiertes Ehepaar, das eigentlich aus der Catering-Branche kommt. Der Fokus soll auf bodenständiger Wirtshausküche mit regionalem Schwerpunkt liegen. Stuttner: „Ich freue mich schon auf das erste Schnitzel von unserem neuen Wirten am Berg.“

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.