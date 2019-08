Jetzt nahm der sogenannte „Wald der Ewigkeit“, der vom Land Niederösterreich als Naturbestattungsanlage gewidmet wurde, seinen Betrieb auf. Die Geistlichkeit ist zweigeteilt – die einen befürworteten diese Form der Bestattung, die anderen sprachen sich dezidiert dagegen aus.

Der „Wald der Ewigkeit“ ist ein natürlich gewachsener Wald mit mächtigen Bäumen wie Eichen, Buchen, Linden, Akazien und Kiefern. Diese tragen Plaketten mit Nummern und zum Teil auch Namensbandagen, wie etwa „Baum der Liebe“, „Baum des Herzens“ oder auch „Baum der Freiheit“. Die Anlage ist nicht eingezäunt und frei zugänglich.

„Wir sind glücklich, dass wir mit der Gemeinde Bisamberg/Klein-Engersdorf so einen kompetenten und professionellen Partner haben“, erklärte Marlies Zadrobilek der APA, und weiter: „Das Team mit Bürgermeister Günter Trettenhahn und Ortsvorsteher Willi Latzel an der Spitze hat es ermöglicht, dass wir auch den vielen interessierten Menschen auf der anderen Seite der Donau einen Wald der Ewigkeit in unmittelbarer Nähe bieten können.“