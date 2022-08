„Plötzlich war Totenstille“: Als der Orkan kam

Werbung

Wie mächtig die Natur ist, bekam eine Bisambergerin im Urlaub hautnah mit. Sie blieb glücklicherweise unbeschadet, fühlt aber mit allen, die nicht so viel Glück hatten.

Foto: Renate Knorr

Am Donnerstag gegen 16 Uhr fuhr Renate Knorr aus Bisamberg auf den Pischkberg oberhalb von Bruck an der Mur. Bis dahin waren keinerlei Anzeichen von Gewitter oder Sturm für sie erkennbar. Beim Ausladen aus dem Auto hörte sie einen leisen Donner, was sie dazu veranlasste, das Auto direkt neben der Hütte einzuparken.

Beinahe nicht ins Haus geschafft

„Ohne irgendeine Vorwarnung lernte ich den Ausdruck ‚Naturgewalt‘ live und am eigenen Leib kennen.“ Von einer Sekunde auf die andere brach um 16.15 Uhr plötzlich ein Orkan los, der ihr die Gänsehaut auflaufen ließ. Vor der Hütte konnte sie kaum stehen. Durch die offene Terrassentür donnerten die Windböen mit einer Gewalt, dass es ihr kurze Zeit nicht möglich war, die Eingangstür zu öffnen.

Mit vollem Körpereinsatz gelang es ihr schließlich, die Tür aufzudrücken, die hinter ihr sofort mit voller Wucht wieder zuknallte.

„Blätter, Äste flogen durch die Luft, Bäume krachten und fielen um wie Streichhölzer. Zirka zehn bis 15 Minuten dauerte dieses Schauspiel und der Sturm ließ genauso schnell ab, wie er aufgekommen war. Plötzlich war Totenstille am Berg, kein Vogelgezwitscher wie sonst – nur im Tal hörte man stundenlang Sirenen heulen und unzählige Blaulichter waren bis spät in die Nacht zu sehen“, beschreibt Knorr ihre Eindrücke.

Zehn Minuten, die über Leben entscheiden

Nach einiger Zeit kam ein Nachbar-Bauer, um nach ihr zu sehen. „Sei froh, dass du nicht zehn Minuten später gekommen bist, da wärst du nicht mehr aus dem Auto gestiegen“, versicherte er.

Um die Hütte lagen etwa 15 große Bäume – teils mit Stämmen von bis zu einem Meter Durchmesser. Die Zufahrt zur Hütte und der Forstweg waren total blockiert und ein Durchkommen schwer und nur zu Fuß möglich.

Das verursachte bei Knorr abermals eine Gänsehaut: „Meine Schutzengel hatten wohl einiges zu tun an diesem Donnerstagnachmittag.“ Sehr betroffen macht sie die Nachricht, dass fünf Menschen, darunter zwei Kinder, nicht so viel Glück hatten. „Mein Beileid gilt den Familien“, so Knorr.

