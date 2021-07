Wien ist anders: Dort müssen Kinder bereits ab sechs Jahren einen 3G-Nachweis vorlegen, außerdem gelten Selbsttests nicht mehr als gültiger Nachweis.

Diese Tatsachen führten an den heißen Tagen zu so vielen Badegästen aus Wien, dass die heimischen Fans des Florian-Berndl-Bads ihren Unmut auf Facebook kundtaten – zur Verwunderung von Co-Badgeschäftsführer Christoph Peissig: „Wir haben schon immer viele Wiener bei uns gehabt. Die machten durchgehend zwei Drittel der Besucher aus.“

Wien-Anteil war wie gewohnt

Dass jetzt mehr Wiener als vorher das Bad besuchen, könne er nicht bestätigen, „zumindest, was die letzte Zeit betrifft. Momentan ist die Wetterlage ja nicht so gut, aber am vergangenen Donnerstag hatten wir 2.500 Besucher und der Wien-Anteil war wie gewohnt.“

Ganz allgemein ist es laut Peissig so, dass die Wiener meist erst dann nach Korneuburg ausweichen, wenn die Bäder in der Bundeshauptstadt vollkommen ausgelastet sind. „Dann läutet das Telefon bei uns ab 11 Uhr Sturm.“

Das wäre aber unabhängig von divergierenden Covid-Regelungen in den beiden Bundesländern. Das konnte auch der Bisamberger Bürgermeister Günter Trettenhahn in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Badbeirats bestätigen: „Einen unmittelbaren Zusammenhang mit Testungsvorgaben erkennen wir nicht mit Signifikanz.“

In Stockerau hingegen kann der Leiter des Erholungszentrums, Günter Lehner, einen merkbaren Anstieg der Wiener Gäste verzeichnen. Probleme gebe es dadurch für den Betrieb aber keine, ganz im Gegenteil. „Für Stockerau ist der Zulauf aus Wien gut“, erklärt er, immerhin werde dadurch das finanzielle Minus durch die Corona-Lage abgefedert. „Wir bräuchten öfters heiße Temperaturen“, wünscht sich Lehner für die Zukunft.