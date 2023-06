„Suntastic.Solar“ schreibt Rekordzahlen bei Aufträgen und Erlösen

Die starke Nachfrage nach Photovoltaik (PV) beschert dem in diesem Geschäftsfeld tätigen Großhändler „Suntastic.Solar“ aus Bisamberg ein enormes Umsatzwachstum. Hatte das erst 2016 gegründete Unternehmen im Vorjahr Erlöse in Höhe von 112 Millionen Euro erwirtschaftet, „rechnen wir heuer mit einer Umsatzverdoppelung“, erklärte Markus König, Gründer und Geschäftsführer der „Suntastic.Solar“ HandelsgmbH.

Der Großhändler, der 200 Mitarbeiter beschäftigt und 1.200 Fachpartner – in erster Linie Elektroinstallateure – beliefert, ist mittlerweile zu einer Firmengruppe gewachsen und bietet seinen Kunden auch Technische Planung, Montage-Dienstleistungen, Marketing- und Vertriebsunterstützung sowie Contracting an. Im Herbst 2022 hat Suntastic seine erste Niederlassung in Deutschland, in Neuötting bei München, eröffnet.

2022 wurde eine Erlöse von 112 Millionen Euro mit dem Handel von Photovoltaik-Anlagen erwirtschaftet. Foto: Suntastic.Solar

Weil Büro und Lager aus allen Nähten platzen, wird sich der Spezialbetrieb standorttechnisch neu aufstellen. „Wir haben in Wien-Strebersdorf ein Bürogebäude angemietet, das wir um den Jahreswechsel 2023/24 beziehen werden“, kündigte König an. Darüber hinaus werde man die drei Logistikstandorte, die man derzeit bewirtschaftet, zu einem großen Zentrallager zusammenführen. Noch im Juni soll diesbezüglich die Standortentscheidung fallen.

„Wenn wir weiter expandieren wollen, auch in ausländische Märkte, müssen wir das logistisch schnell, effizient und kostengünstig abwickeln können“, stellte der Suntastic-Geschäftsführer fest. Zurzeit bewirtschafte das Unternehmen 11.000 Quadratmeter. 20.000 Quadratmeter werde man aber in Zukunft brauchen.