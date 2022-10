Trettenhahn geht Mitte November

Für einen Paukenschlag sorgte der Bisamberger Bürgermeister Günter Trettenhahn (ÖVP) letzte Woche: Er kündigte an, dass er sein Amt mit dem 14. November zurücklegen wird. Sein Wunschkandidat für seine Nachfolge ist der 34-jährige Gemeindeparteiobmann Johannes Stuttner. Rupert Sitz bleibt Vizebürgermeister. „Es war eine meiner schwierigsten Entscheidungen“, gestand Trettenhahn, „sie ist mir wirklich sehr, sehr schwer gefallen.“

Als Grund für seinen Rückzug nennt Trettenhahn nicht nur seinen nahenden 60. Geburtstag, sondern auch neue Herausforderungen in seinem Hauptberuf: „Ich habe an der Universität Wien einige interessante Aufgaben dazubekommen, die mich stärker fordern.“ 45 Jahre hat sich Trettenhahn in den Dienst der Gemeinde gestellt: seit 1977 bei der Freiwilligen Feuerwehr Bisamberg, die letzten drei Jahrzehnte im Gemeinderat, davon 14 Jahre als Umweltgemeinderat im Gemeindevorstand und schließlich acht Jahre als Bürgermeister.

„Jetzt ist der Punkt erreicht, wo ich zur Erkenntnis kommen musste, dass ich beide Dinge – Bürgermeister und Beruf – nicht in der Form ausüben kann, die ich mir vorstelle“, so der scheidende Ortschef.

Bezüglich seines Nachfolgers sind jetzt die ÖVP-Gremien am Zug, am 16. oder 17. November könnte die Gemeinderatssitzung mit der Wahl des neuen Bürgermeisters stattfinden. „Grundsätzlich bin ich bereit für diese Aufgabe“, sagt Stuttner, „es würde mir Freude bereiten, den Ort weiterzuentwickeln.“

Der 34-Jährige hat an der Technischen Universität studiert und ist von Beruf Winzer. Er bringt 15 Jahre Erfahrung in der Kommunalpolitik mit, seit 2020 ist er Fraktionsobmann, seit letztem Jahr Gemeindeparteiobmann. „Ich weiß, dass er es kann“, sagt Trettenhahn über seinen Wunschkandidaten. Das Wissen, „dass alles gut weiterläuft“, erleichtere seinen Abschied.

Trettenhahn blickt mit Stolz auf seine Amtsperiode zurück. Als Projekte, die in seiner Amtszeit verwirklicht werden konnten, streicht er das Junge Wohnen, die Umstellung der Beleuchtung auf LED, die moderne Ausstattung der Schule, den Hangwasserschutz, das ins Leben gerufene Dorffest und die Neugestaltung des Kinderspielplatzes hervor. Beim Projekt Dorfzentrum beginnt gerade die Planungsphase. „Auf das Dorfzentrum freue ich mich. Das werde ich dann aber aus anderer Perspektive miterleben“, schmunzelt Trettenhahn.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.