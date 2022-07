Waldfriedhof wird zu Grabe getragen

Werbung

Wer die Obfrau der Umweltinitiative LELOG Brigitte Etzelsdorfer kennt, der weiß, dass es mit ihr nicht gut Kirschen essen ist, wenn es darum geht, den „Heiligen (Bisam-) Berg“ im Natura-2000-Gebiet und die anrainende Region der Profitgier einiger opfern zu wollen. Das mussten schon die Post mit ihrem Verteilerzentrum und auch das Stift Klosterneuburg, das hier einen Waldfriedhof geplant hatte, zur Kenntnis nehmen. Beide Projekte mussten auf Druck der Initiative, die dabei von der Marktgemeinde kräftigst unterstützt wurde, abgeblasen werden.

Kämpferisch zeigt sich Etzelsdorfer, die übrigens eine anerkannte bildende Künstlerin ist, auch jüngst, als die Bundeshauptstadt ebenfalls einen Waldfriedhof auf dem Bisamberg plante ( die NÖN berichtete ). Auf rund zehn Hektar war das Projekt angelegt. An die 3.000 Verstorbene sollten hier künftig in Urnen bestattet werden – und das mitten in einem Natura-2000-Gebiet.

„Als ich darüber informiert wurde, habe ich mir gedacht, was ich hier so nicht aussprechen darf. Es hat etwas mit, oder besser, ohne Hirn zu tun“, fasste sie gegenüber der NÖN ihre Gedanken in emotional gedämpfte Worte.

Auch diesmal hatte sie Erfolg. Unterstützt von dem renommierten Umwelt-Top-Anwalt Wolfgang List und Bürgermeister Günter Trettenhahn (ÖVP) stieg sie gegen die geplante Nekropole auf die Barrikaden. Der öffentliche, auch durch die Medien bedingte Druck dürfte Wien wohl zu stark gewesen sein. Die Hauptstadt zog in Folge ihren bereits eingereichten Antrag zur Genehmigung bei der Bezirkshauptmannschaft Korneuburg kurzerhand zurück. Das Friedhofsprojekt mitten im Wald wurde also im wahrsten Sinne des Wortes „zu Grabe getragen“.

Die streitbare Umweltaktivistin atmete spürbar auf, will sich aber auf die bis dato mündliche Absage nur bedingt verlassen: „Erst, wenn wir das auch schriftlich haben, kann ich es so richtig glauben.“

Erleichtert vom „Rückzieher“ zeigte sich auch ÖVP-Bürgermeister Günter Trettenhahn, den es sichtlich wurmte, dass er anfangs nicht über das Projekt informiert wurde, obwohl es auf dem Gebiet der Marktgemeinde geplant war. Er steht voll und ganz hinter der Umweltorganisation im Kampf gegen das Urnenfeld am Bisamberg.

Im NÖN-Gespräch bekräftigte er sein Animo in dieser Causa: „Noch nie zuvor war es so wichtig, den durch seine besondere Artenvielfalt gekennzeichneten Naturraum, der unser Naherholungsraum ist, mit allen Kräften zu schützen. Das ist unser Ziel als Gemeinde, und ich als Bürgermeister danke allen, die sich an diesen Aktivitäten beteiligen!“

Bürgerprotest macht Sinn

