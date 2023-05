Weg zum Bahnhof für Radler und Fußgänger erneuert

Den neuen Geh- und Radwegabschnitt in Bisamberg gaben die Landtagsabgeordneten Hubert Keyl und Christian Gepp sowie Bürgermeister Johannes Stuttner frei. Die Marktgemeinde Bisamberg und das Land NÖ haben sich entschlossen, eine den Standard entsprechende Geh- und Radwegverbindung zur ÖBB-Haltestelle Bisamberg zu schaffen.

Bisamberg ist Teil des Radbasisnetzes Korneuburg: Der bestehende Weg zwischen der Landesstraße B3 und dem Donaugrabendamm entsprach nicht mehr den Qualitätsanforderungen für eine entsprechende Radinfrastruktur. Mit Beginn der warmen Jahreszeit steht nun den Radfahrern eine verkehrssichere Verbindung zur Verfügung.

Der erneuerte, 200 Meter lange Abschnitt ist Teil des Geh- und Radweges zwischen der B3 und der Haltestelle. Foto: Amt der NÖ Landesregierung, Gruppe Straße

Der 200 Meter lange, erneuerte Abschnitt beginnt bei der Kreuzung mit der Landesstraße B3 und mündet beim Donaugrabendamm in den bestehenden Geh- und Radweg, der zur Haltestelle führt. Dieser Abschnitt schließt an den Donauradweg (Euro-Velo 6) an. Der drei Meter breite Weg bietet Platz für Radfahrer und Spaziergänger und weist ein beidseitiges Bankett auf.

Die Förderabwicklung erfolgte durch den NÖ Straßendienst der Abteilung Landesstraßenplanung. Die Bauarbeiten wurden zwischen Ende Jänner und Anfang April durchgeführt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 120.000 Euro, wobei 70 Prozent vom Land und 30 Prozent von der Marktgemeinde Bisamberg getragen werden.

Der Anschluss des Geh- und Radweges bis zur Querung mit der Landesstraße B3 erfolgt durch die Marktgemeinde Langenzersdorf.

