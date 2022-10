Wieder vor Gericht: Paar liefert sich „Schlacht“

Eine selbstzerstörerische Beziehung erreichte im Sommer wieder einmal einen Höhepunkt. Ein 49-jähriger, 26-fach vorbestrafter Mann, nutzte seinen Haftausgang, um seine 53-jährige Freundin in Bisamberg an deren Geburtstag zu besuchen. Damit ignorierten beide das bestehende Annäherungsverbot, das auch ein Ergebnis dieser stürmischen Beziehung war. Das Unheil nahm, gepaart mit Psychopax-Tropfen – zur Behandlung von Angst- und Spannungszuständen – und Alkohol seinen Lauf.

Vorher sei „alter Dreck aufgewirbelt“ worden, so der 49-Jährige vor Richter Manfred Hohenecker am Landesgericht Korneuburg, danach muss eine Art Schlacht stattgefunden haben. Der Fußboden der Wohnung war mit zerschlagenen Tellern und Gläsern übersät. Schließlich hatte sich der Konflikt in die Küche verlagert. Dort soll die 53-Jährige zwei Messer genommen und mit einem davon zugestochen haben.

Über und über mit Blut befleckt

Danach habe er „ihr eine Verkehrte gegeben“, wie er zugab. Die muss gesessen haben, denn die Frau war über und über mit Blut befleckt. „Das macht sich auch nicht von selbst“, so Hohenecker. Die Frau leugnete den Stich: Der 49-Jährige sei entweder in eine der Scherben gefallen oder habe sich den Stich selbst zugefügt. Beiden Varianten konnte Hohenecker wenig abgewinnen, zumal der Mann am Brustbein verletzt wurde.

Davon ließen sich die 53-Jährige und ihr Verteidiger Robert Zauchinger nicht beeindrucken und beantragten einen Sachverständigen, um festzustellen, ob es sich nun um einen Schnitt oder nicht doch um einen Stich handelt.

„Wenn wir da ein Hochamt machen, weiß ich nicht, wie’s für die Angeklagte ausgeht“, legte Hohenecker der sechsfach vorbestraften Frau eine andere Vorgangsweise nahe. Noch dazu, wo sie zugab, sich an nichts erinnern zu können – außer, dass sie nicht zugestochen habe. Doch es blieb beim Antrag auf das Gutachten, der Richter vertagte.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.