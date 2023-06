Heiße Würstel, coole Getränke und viel Input für Gemeindearbeit

Die Voraussetzungen waren perfekt: Sommerliche Temperaturen, mit dem Klein-Engersdorfer Dorfplatz dazu noch ein höchst idyllisches Plätzchen - und das alles bei bester Stimmung der erwartungsfrohen Gästeschar. Der Start der ÖVP-Grilltour von Bürgermeister Johannes Stuttner ließ keine Wünsche offen und erwies sich als toller und voller Erfolg. Stuttner selbst bewies sich als Meister des Feuers und brutzelte Würstel & Co auf den Punkt.

Dass es in dieser geselligen Atmosphäre auch zu zwanglosen Gesprächen auf Augenhöhe mit den Gästen kam, kam der Partei nur gelegen. Denn dadurch holte man sich viel Input für die kommende Gemeindearbeit ab, was ja schließlich mit ein Ziel der Veranstaltung war.

Gelegenheit dazu gibt es auch in den folgenden Wochen. Die nächsten Stationen der Grilltour sind am 29. Juni im Schlosspark, am 13. Juli in der Kaiserallee und am 31. August in der Franz-Zeiller-Gasse im Rahmen des Ferienspielabschlussfestes des JVP-Ferienspieles. Der Beginn ist jeweils um 18 Uhr.