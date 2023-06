Bürgermeister geht auf Grill-Tour

Gusto auf mehr? Das kann man sich von der Bürgermeister-Grilltour, die heuer zum ersten Mal in der Marktgemeinde stattfindet, schon erwarten. Denn Ortschef Johannes Stuttner kommt ja aus der Gastro-Szene und kennt sich deshalb beim Zubereiten von leckeren Speisen bestens aus. Gemeinsam mit seinem ÖVP-Team startet er am 22. Juni am Dorfplatz Kleinengersdorf, gefolgt vom 29. Juni im Schlosspark, 13. Juli in der Kaiserallee und zum Abschluss darf man sich am 31. August am Spielplatz Franz Zeilergasse auf das Grillvergnügen freuen. Der Beginn ist jeweils um 18 Uhr. Dabei hoffen der Ortschef und sein Team auf viele nette Gespräche. Bei Schlechtwetter entfällt der jeweilige Termin ersatzlos.