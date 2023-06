Notstromaggregat für Feuerwehrhaus

Im letzten Jahr wurde die Anschaffung von zwei Notstromaggregaten für die Freiwilligen Feuerwehren Harmannsdorf-Rückersdorf und Würnitz beschlossen. Diese Geräte wurden vom Niederösterreichischen Landesfeuerwehrverband gefördert. Nun wurde das erste Aggregat ausgeliefert. Mit diesen Geräten sollen die Feuerwehrhäuser im Falle eines Blackouts weiterhin mit Strom versorgt werden.

Die Marktgemeinde und die Freiwilligen Feuerwehren rüsten sich sukzessive für den Fall eines Blackouts aus. Ein Katastrophenschutzplan für die Gemeinde sowie ein Blackout-Ratgeber für alle Haushalte befinden sich aktuell in Fertigstellung. „Die Anschaffung von Notstromaggregaten für die Feuerwehrhäuser ist ein erster und wichtiger Schritt, um sich auf die Gefahr eines möglichen Blackouts vorzubereiten“, erklärt ÖVP-Bürgermeister Alexander Raicher und bedankte sich für die gute und konstruktive Zusammenarbeit mit den Freiwilligen Feuerwehren in der Gemeinde. „Darüber hinaus möchten wir als Marktgemeinde Harmannsdorf mit einem Blackout-Ratgeber als Beilage zu einer Gemeindezeitung über das mögliche Gefahrenszenario sowie den Katastrophenschutzplan informieren“, kündigte Raicher an.