Nach dem heftigen Gewitter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch stand eine Scheune in Niederrußbach in Flammen. Als Brandursache wird ein Blitzeinschlag vermutet. Um 5.51 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren Niederrußbach, Oberrußbach, Stranzendorf, Stetteldorf, Eggendorf, Hausleiten und Seitzersdorf-Wolfpassing zu dem Scheunenbrand alarmiert.

"Bereits bei unserer Anfahrt konnten wir Flammen und Rauch sehen, der Stadl stand in Vollbrand", schildert ein Feuerwehrmitglied. Die Flammen schlugen meterhoch in den Himmel und waren schon von Weitem zu sehen.

Die Feuerwehr musste eine 300 Meter lange Versorgungsleitung mit zwei Tragkraftspritzen legen, um das Hausleitner Rüstlöschfahrzeug mit Wasser zu versorgen. Rund zwei Stunden dauerte der Einsatz, bis die letzten Flammen gelöscht waren und "Brandaus" gegeben werden konnte. Menschen kamen keine zu Schaden, ein Huhn überlebte den Brand allerdings nicht.