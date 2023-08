In Enzersfeld blüht's einfach am schönsten

Erst die Corona-Pandemie, dann großräumige Straßensanierungen – fünf Jahre lang hatte die Marktgemeinde nicht an der Aktion „Blühendes NÖ“ teilgenommen. Nun, bei der ersten Teilnahme danach, wurde auf Anhieb der erste Platz im Weinviertel in der Kategorie bis 2.500 Einwohner belegt. Damit darf Enzersfeld auch an der niederösterreichweiten Bewertung teilnehmen, die am 22. August durch eine Landesjury vorgenommen wird.

Das Ergebnis unterstreicht laut Bürgermeister Gerald Glaser (ÖVP) die Bemühungen um ein schönes Erscheinungsbild der Marktgemeinde Enzersfeld. „Auch, wenn es bei der Unkrautbekämpfung ohne Chemie nicht immer einfach ist, die Gehsteigbereiche unkrautfrei zu halten, so haben doch die großen Bemühungen der Bauhofmitarbeiter und der vielen freiwilligen Helfer, die Rabatte pflegen, zu diesem Erfolg beigetragen“, sagt Glaser. Zusätzlich ermögliche auch der neu angeschaffte Wassertank der Marktgemeinde ein vereinfachteres Gießen der öffentlichen Grünanlagen durch den Bauhof.

Allen Helfern, die sich ehrenamtlich für ein gepflegtes Ortsbild in ihren privaten Gärten aber auch im öffentlichen Raum engagiert haben, der Verschönerungsgruppe sowie dem Dorferneuerungsverein spricht Bürgermeister Glaser ein herzliches Dankeschön für ihre selbstlose Unterstützung aus. Die Abschlussfeier und Preisüberreichung findet übrigens am 26. September in St. Pölten statt.