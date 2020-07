Fall Martin B.: Verdächtige bis auf Weiteres in Haft .

Die beiden im Zusammenhang mit der Bluttat in Gerasdorf - der 43-jährige Mamichan U. alias Martin B. wurde am 4. Juli unweit der Wiener Stadtgrenze erschossen - festgenommen Männer befinden sich weiter in Haft. Das bekräftigte der Sprecher des Korneuburger Landesgerichts, Wolfgang Schuster-Kramer, am Donnerstag.