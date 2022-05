Börsenflash Procter & Gamble vermarktet Marinomed-Produkte aus Korneuburg in USA

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

Virologe und Marinomed-Gründer Andreas Grassauer (li.) mit Chemiker Benedikt Engel im Forschungslabor am neuen Standort in der Hovengasse. Foto: Löwenstein

D ie börsennotierte niederösterreichische Biotechnologie-Firma Marinomed mit Sitz in Korneuburg hat eine Lizenzvereinbarung mit dem US-Konsumgütergiganten Procter & Gamble abgeschlossen. Die Aktie des Unternehmens hat daraufhin am Freitagvormittag an der Wiener Börse einen kräftigen Kurssprung vollzogen.