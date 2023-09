„Brennende“ Weiterbildung für Gerasdorfer Lehrer und Direktoren

Das richtige Verhalten im Brandfall betrifft jeden - sei es am Arbeitsplatz, im öffentlichen Raum oder auch im privaten Sektor. Die Lehrer der NÖ Mittelschule Gerasdorf haben sich für ihre Schüler in Sachen erweiterte Löschhilfe weitergebildet. Die Schulung dauerte rund zwei Stunden und fand am Gelände des Gerasdorfer Wirtschaftshofes statt. Sie beinhaltete Theorie über die Handhabung, Wirkungsweise und Anwendung verschiedener Kleinlöschgeräte sowie Simulationen diverser Brandsituationen, bei denen die Direktoren und die Lehrer die theoretisch erlernten Löschmethoden mit den Kleinlöschgeräten am Feuerlöschtrainingsgerät übten.

„Die Sicherheit unserer Schüler liegt uns besonders am Herzen“, betonte Bürgermeister Alexander Vojta. Die „brennende Weiterbildung“ wird in den nächsten Wochen auch für die Lehrer aller drei Volksschulen und für die Mitarbeiter im Wirtschaftshof und Rathaus durchgeführt.