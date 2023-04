In Bisamberg im Bezirk Korneuburg ist Sonntagfrüh ein Einfamilienhaus in Brand gestanden. Der Bewohner des Hauses wurde mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Vom Keller aus hatte sich das Feuer ausgebreitet und auf den Dachstuhl übergegriffen. Nach rund sechs Stunden Einsatz, an dem etwa 100 Menschen von sechs Feuerwehren beteiligt waren, konnte um 9.30 Uhr Brand aus gegeben werden. Die Ursache ist bisher unbekannt.

