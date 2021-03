Im vergangenen Jahr schwiegen in der Karwoche nicht nur traditionell die Kirchenglocken. Wegen des Lockdowns durften auch die Ratschenkinder nicht durch die Gemeinden gehen. So manche Familie hatte sich dadurch geholfen, dass man zumindest im eigenen Garten den charakteristischen Klang ertönen ließ. Die NÖN hat in den Pfarren nachgefragt, ob der traditionelle Brauch heuer wieder stattfinden wird.

In jeder Gemeinde, für die die Pfarre Enzersfeld zuständig ist, werden heuer Ratschenkinder unterwegs sein, verspricht Pfarrsekretärin Karin Sponer. Fast 40 Kinder, hauptsächlich Ministranten, werden somit die Gemeinden Enzersfeld, Königsbrunn, Hagenbrunn, Flandorf und Klein-Engersdorf besuchen. Allerdings gibt es diesmal eine große Änderung: Da auf Kontaktlosigkeit Wert gelegt wird, nehmen die Kinder keine Geschenke an. „In allen Kirchen und Kapellen wird es aber hübsch geschmückte Plätze geben, wo Naschereien oder kleine Geldpräsente abgegeben werden“, verspricht Sponer.

„Ich habe selbst Ratschen gebastelt, die sind noch immer in Klosterneuburg in Verwendung.“ Stefan Koller, Pfarrer, Korneuburg

Diese Geschenke haben sich die Kinder dann auch redlich verdient, erklärt die Pfarrsekretärin. Schließlich wird zu den Gebetszeiten von in der Früh bis zum Abend viermal geratscht, die Kinder sind mehrere Stunden am Tag unterwegs. „Das ist wirklich anstrengend, da sind die Kinder beschäftigt“, so Sponer. Während manche der Kids nur einmal in ihrem Leben ratschen, ist es für andere von der Erstkommunion bis zum 15. oder 16. Lebensjahr Tradition. Das ist wohl auch der Grund dafür, dass die Gruppen nur ganz selten von Erwachsenen begleitet werden.

In Spillern sind Ratschenkinder unterwegs, verspricht Pfarrer Paul Dubowsky. ; privat, ; privat

Zum Großteil werden übrigens Schubkarrenratschen verwendet, die die Kinder selber schmücken dürfen. Einige Exemplare stellt die Pfarre zur Verfügung. Nur in Königsbrunn ticken die Uhren ganz anders: „Da wird mit der Hand geratscht, die Ratschen werden aber über viele Genrerationen immer in der Familie weitergegeben“, so Sponer.

Nachdem im vergangenen Jahr wegen des harten Lockdowns pausiert werden musste, wird heuer in Korneuburg wieder geratscht „Natürlich gehen auch bei uns die Ministranten, aber das ist hauptsächlich als Brauchtum zu sehen“, so Korneuburgs Pfarrer Stefan Koller. Denn in der großen Bezirksstadt mit dem dichten Straßennetz ist es ungleich schwieriger, auf Ratschenkinder zu treffen, als in kleinen Gemeinden, es können einfach nicht alle Bereiche begangen werden.

Die Kinder werden in kleinen Gruppen zu dritt oder höchstens zu viert unterwegs sein, tragen Mund-Nasen-Schutz und haben Desinfektionsmittel mit. Nach Möglichkeit wird darauf geachtet, dass Geschwister gemeinsam unterwegs sind.

Auch Korneuburgs Pfarrer Stefan Koller stattet die Kinder mit Ratschen aus. privat, privat

Mit den Ratschen ausgerüstet werden die Kinder von der Pfarre. „Manche davon sind schon über 50 Jahre alt, mit denen bin ich auch schon gegangen“, erzählt Koller. Diese alten Stü-cke werden auch von Helfern liebevoll gehegt und gepflegt. Koller erinnert aber auch daran, dass man mit etwas Geschick auch selbst eine Osterratsche herstellen kann, Pläne dazu finden sich mittlerweile sogar zuhauf im Internet. „Ich habe selbst Ratschen gebastelt, die sind noch immer in Klosterneuburg in Verwendung“, verrät der Geistliche.

Auch im Pfarrverband Leiser Berge wird die Tradition nach einem Jahr Pause heuer wieder fortgesetzt. „Wir sind gerade dabei – hauptsächlich per Telefon – die Kinder zu motivieren“, so Pastoralassistent Ivo Bosnjak. Diese Art der Motivation ist nötig, da der Ablauf heuer ganz anders ist: „Es gibt diesmal nicht das traditionelle Frühstück, wir versuchen, die Gruppen möglichst auseinanderzuhalten“, erklärt er. Nach Möglichkeit sollen auch hier Geschwister jeweils eine Gruppe bilden. Mund-Nasen-Schutz ist obligatorisch, Erwachsene werden die Kids begleiten.

Eine Gruppe Ratschenkinder betreut Bosnjak persönlich, das steht schon fest. Sollten sich nicht genug Kinder finden, wird es ein ganz seltenes Bild geben: „Dann geht auch eine Gruppe Erwachsene mit den Ratschen, wie es seinerzeit ja üblich war“, kündigt der Pastoralassistent an. Die Ratschen selbst sind entweder seit vielen Jahren in Familienbesitz, oder die Pfarre organisiert welche. Wer den Kindern Naschereien oder kleine Geldspenden geben will, kann diese bei der Pfarre jederzeit abgeben. „Ganz wichtig aber: Bitte beschriften“, erinnert Bosnjak.

Recht entspannt sieht der Hausleitner Pfarrvikar Andreas Guganeder die Vorbereitungen aufs Ratschen. „Ich bin in der glücklichen Lage, dass es in allen Gemeinden Pfarrgemeinderäte gibt, die die Organisation übernehmen“, erklärt er. Dabei werden selbstverständlich die Vorgaben der Diözese hinsichtlich Maskenpflicht und Abstand eingehalten, „die Grenzen sind vorgegeben“, so der Pfarrvikar.

Interessierte Ratschenkinder gibt es jedenfalls genug. „Ich habe den Eindruck, dass die Kinder das Ratschen gern machen und dabei auch in Kauf nehmen, dass sie zeitig aufstehen müssen“, so Guganeder. Heuer scheint das Interesse an der Teilnahme sogar größer zu sein, weil die Osterurlaube ausfallen.

„Unsere Kinder werden gehen“, verspricht Pfarrer Paul Dubovsky für Spillern und Kleinwilfersdorf. Die Nachfrage der Kids besteht bereits, das typische Geknattere wird also zu hören sein. Ausgestattet werden die Kinder mit Ratschen der Pfarre, „die haben wir griffbereit vorbereitet“, so Dubowsky.