In einem Schächtbetrieb in Bruderndorf (Bezirk Korneuburg) waren am Sonntag Tierschutzverein, Amtstierarzt und Polizei im Einsatz.

Der Tierschutzverein "RespekTiere" war seit einiger Zeit als überzeugter Gegner des Schächtens in ganz Niederösterreich unterwegs. Bei einem Lokalaugenschein in Bruderndorf bot sich den Tierschützern ein schrecklicher Anblick.

Laut Tierschutzverein waren rund 800 bis 1000 Tiere aus Rumänien zu dem Schlachtbetrieb nach Bruderndorf angeliefert und in einem Hof ohne jeglichen Schutz vor Hitze und Sonne gesperrt worden. Die Tiere hätten, so Tom Putzgruber von RespekTiere, nur drei „Maurereimer“ voll mit Wasser gehabt. Laut BH seien die Tiere bei der Anlieferung jedoch ausreichend mit Wasser und Heu versorgt worden.

Die Schafe waren für das Islamische Opferfest angeliefert worden, für das sie geschlachtet werden sollten. „Die Schächttage dauern bis zum 25. August, dann hätten manche der Tiere acht oder neun Tage in der prallen Sonne aushalten müssen. Rechnet man den Transport dazu, ergibt sich ein niederschmetterndes Bild“, schreibt Putzgruber in einem Mail an die NÖN.

Auch Landesrat Waldhäusl meldete sich zum Vorfall

Der Verein wollte nicht zusehen und rief am Sonntag-Abend die Polizei und den Amtstierarzt. Der Betriebsinhaber musste daraufhin die Tiere mit Wasser abspritzen, um den Hitzestau bei den ungeschorenen Tieren zu vermeiden. Auch frisches Wasser sei den Tieren, laut Putzgruber, vor dem Eintreffen des Amtstierarztes gegeben worden.

Montagfrüh mussten dann sofort Planen besorgt werden, um den Tieren einen Unterstand zu bauen. „Wir haben eh schon Schatten gemacht. Mehr möchte ich dazu nicht sagen“, äußerte sich der Fleischereibesitzer gegenüber der NÖN.

Bürgermeister Jürgen Duffek dazu: „Religionsfreiheit ist wichtig, sie darf aber nicht über dem Tierschutzgesetz stehen. Dieses sollte im gleichen Maß für alle Betriebe gelten.“

Auch Landesrat Gottfried Waldhäusl meldete sich zu dem Vorfall via Pressemitteilung: „Diese unnötigen Tierquälerein rund um das Schächten wird es in Niederösterreich nicht geben! Jede Art von Tierquälerei hat in Niederösterreich keinen Platz, eine dahingehende Anzeige wurde umgehend erstattet.“

