Hungriger Biber wieder in Freiheit

Ein Hilferuf erreichte Ursula Hofer, Obfrau des Tierschutzvereins Animal Help Austria aus Bruderndorf (Gemeinde Niederhollabrunn): In einem Garten, fernab von jeglichem Wasser, wurde ein Biber gesichtet. Nach Rücksprache mit Hans Frey von der Eulen- und Greifvogelstation stand die Vermutung im Raum, dass es sich um einen jugendlichen Biber handelt, der nach einem Revierkampf die Flucht angetreten hatte.

„Ich fuhr mit einem Käfig bewaffnet zu dem Garten und innerhalb von zwei Minuten war ein großer Biber in Sicherheit.“ Im Käfig wurde das zuerst ängstliche und sichtlich erschöpfte Tier dann ganz ruhig. Die Nacht verbrachte er mit Wasser, Gurke, mehreren Äpfeln, Karotten und Obstbaumzweigen bei einem befreundeten Tierarzt in der Garage. Am nächsten Tag wurde der rund 20 Kilo schwere Biber dann in die Freiheit entlassen – nachdem er sämtliche angebotene Nahrung verzehrt hatte.

