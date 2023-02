Neue Anlage: EVN-Wasser wird weicher

Die EVN Wasser nimmt Ende Februar das Brunnenfeld Bisamberg wieder in Betrieb. Die Kunden jener Gemeinden, die künftig von Bisamberg mit Wasser versorgt werden (siehe Infobox), werden in den nächsten Tagen Post von der EVN Wasser bekommen. Denn aufgrund einer neuen Naturfilteranlage sinkt die Wasserhärte auf zehn bis zwölf deutsche Härtegrade.

Der Vergleich mit Quellwasser müsse künftig nicht mehr gescheut werden, betont EVN-Sprecher Stefan Zach. Die mit der neuen Anlage erreichten Härtegrade kommen „schon sehr nahe“ an jene des Wiener Hochquellwassers heran, so Zach. Das Schreiben richtet sich vor allem an jene Haushalte, die derzeit eine chemische Enthärtungsanlage im Einsatz haben. „Die kann ab dem Zeitpunkt, an dem die Naturfilteranlage in Betrieb ist, deaktiviert werden“, sagt der EVN-Sprecher.

Brunnenfeld ist seit 2013 wieder sauber

Das Brunnenfeld Bisamberg wurde im Jahr 2012 stillgelegt, nachdem bekannt geworden war, dass Pflanzenschutzmittel von der Firma Kwizda durch ein leckes Abwassersystem in das Grundwasser gelangt waren. Damals befand sich die Naturfilteranlage gerade im Bau. Seit 2013 ist das Trinkwasservorkommen in Bisamberg nachweislich frei von Pestiziden. Verwendet wurde es aber auch vor dem Grundwasserskandal nur sporadisch im Sommer zur Spitzenlastabdeckung.

Wasser kam in den letzten Jahren aus Tullnerfeld

Pro Jahr können im Bisamberger Brunnenfeld mehr als sechs Millionen Kubikmeter Wasser gefördert werden. „Es ist damit eine der größten Trinkwasserressourcen, die EVN Wasser hat“, veranschaulicht Zach. In den letzten Jahren hat EVN Wasser in Transportleitungen investiert, um die Wasserressourcen zu vernetzen und unter den Regionen auszugleichen. Bis jetzt kam das Wasser der Gemeinden, die nun an das reaktivierte Brunnenfeld angeschlossen werden, über eine 30 Kilometer lange Transportleitung aus dem Tullnerfeld. Ab Ende Februar werden rund 50.000 Einwohner in der Region mit dem weichen Bisamberger Wasser versorgt.

Als Grund für die Wiederinbetriebnahme nennt die EVN Wasser den gestiegenen Verbrauch in den letzten Jahre, hervorgerufen auch durch die zunehmende Dichte von Swimming Pools in den Privatgärten. Um zehn Prozent ist der Wasserverbrauch in den letzten fünf Jahren im EVN-Versorgungsgebiet gestiegen. „Das sind im Schnitt rund 1,5 bis zwei Prozent pro Jahr“, führt Zach vor Augen. Auch die zunehmende Trockenheit ist mit ein Grund, warum heute mehr Wasser verbraucht wird.

Kein Beigeschmack wie bei Ionentauscher

Die Naturfilteranlage wird derzeit gerade fertiggestellt. Der technische Innenausbau hat im letzten Jahr begonnen. Die neue Anlage ist die sechste ihrer Art und die vierte im Weinviertel. Durch die Verwendung von sehr feinen Membranen können die Härtegrade rein mechanisch gesenkt werden. „Die Naturfilteranlage kann aber auch andere Stoffe herausfiltern“, erklärt Zach. Und noch einen wesentlichen Vorteil bringt die Neuinvestition für den Endverbraucher, wie EVN-Wasser-Geschäftsführer Franz Dinhobl ausführt: „Dieses Verfahren weist nicht die Nachteile der im Haushalt oft eingesetztenIonentauscher auf, die den Geschmack des Wassers unangenehm verändern und oft mikrobiologische Probleme hervorrufen.“ Sieben MillionenEuro lässt sich das Unternehmen die neue Anlage kosten.

