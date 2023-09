Bisamberger Autor verlegt Szenerie in die „Stadt der Liebe“

Nach seinem ersten Roman „Der Tod in Wien“ veröffentlichte der Bisamberger Autor Gregor Haas nun seinen zweiten Krimi „Liebe und Tod in Paris“ und spiegelt darin einen außergewöhnlichen Blick auf das Leben und den Tod in der Stadt der Liebe.

In diesem fesselnden Werk begleitet der Leser den wahrhaftigen Tod auf seiner Reise der Selbstzweifel und Suche nach Sinnhaftigkeit. Der Tod, der sich nach Ruhe und Erfüllung sehnt, wird von Gott mit einem außergewöhnlichen Auftrag betraut: Er soll Jesus davon überzeugen, sich erneut für die Menschheit zu opfern und so die drohende Apokalypse abzuwenden. Doch dieser ist es überdrüssig, seinen zugeordneten Platz in dieser Welt einzunehmen. Als Jesus dann auch noch seine Seelenverwandte wiedertrifft und mit ihr Reißaus nimmt, scheint die erfolgreiche Erfüllung des Auftrages für den Tod noch weiter in die Ferne zu rücken als je zuvor.

Die Geschichte entfaltet sich im heutigen Paris, wo der Tod in seinem menschlichen Freund Maché einen unerwarteten Verbündeten findet. Gemeinsam unternehmen sie eine Reise, die nicht nur das Schicksal der Menschheit, sondern auch ihre eigenen Überzeugungen und Werte in Frage stellt.

Gregor Haas malt eine lebendige Welt, in der göttliche Figuren mit menschlichen Problemen kämpfen, und das Zusammenspiel von Liebe, Verantwortung und Freiheit im Vordergrund steht. Der Bisamberger Autor, der ursprünglich aus dem Bereich der Filmproduktion stammt, bringt seine visuelle Vorstellungskraft und tiefe Beobachtungsgabe in jede Zeile seines Romans ein. „Liebe und Tod in Paris“ ist nicht nur eine Geschichte, sondern eine emotionale Reise, die den Leser nachdenklich und berührt zurücklässt. Der Roman ist ab sofort im Handel erhältlich.

Über den Autor

Gregor Haas wurde 1979 in Wien geboren und lebt in Bisamberg. Nach Abschluss der HTL wandte er sich dem Bereich der Filmproduktionen zu. Er besuchte zahlreiche Seminare und Fortbildungen, arbeitete unter anderem als Kameramann und Producer bei namhaften Studios in Thailand und Singapur. 2012 gründete er seine eigene Produktionsfirma, „GH Production“, in Österreich. Zu seinen Projekten zählen neben Romanen vor allem Drehbücher und Filmproduktionen in den Genres Science-Fiction, Komödie und Satire.